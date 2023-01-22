هيئة الأزياء تنظم لقاءً افتراضياً مع المهتمين لعرض إستراتيجيتها

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تُنظم هيئة الأزياء يوم الخميس القادم، لقاءً مفتوحاً افتراضياً مع المهتمين بقطاع الأزياء، وشركات التجزئة، والأكاديميين، والجامعات، إلى جانب مصممي الأزياء المحترفين؛ وذلك بهدف تعريفهم بإستراتيجية الهيئة ومستهدفاتها، وأبرز منجزاتها.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة الأزياء مع مجتمع الأزياء والمهتمين به، والمستثمرين فيه، وذلك بهدف إيجاد قناة اتصالية دائمة معهم، وإشراكهم في صناعة القرار، واستجلاب الأفكار التطويرية، إلى جانب تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وتحفيز الحلول الممكنة لتفاديها.