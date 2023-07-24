هيئة الأزياء تُنظّم لقاءً مفتوحاً مع المنشآت التعليمية.. الخميس المقبل

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تُنظّم هيئة الأزياء يوم الخميس المقبل لقاءً مفتوحاً مع المنشآت التعليمية حول الاحتياجات التعليمية، الذي ستلتقي الهيئة من خلاله بالأكاديميين المتخصصين في مجال الأزياء، وروّاد الأعمال في هذا القطاع، إضافة إلى المهتمين في مجال تعليم الأزياء، والطالبات الدارسات في تخصصات الأزياء؛ وذلك لمناقشة الوضع الراهن في القطاع التعليمي لقطاع الأزياء.

ويهدف اللقاء الذي سيُعقد افتراضياً إلى معرفة مختلف الاحتياجات الخاصة بالتعليم، وتمكين هيئة الأزياء من تلبية احتياجات قطاع التعليم في مجال الأزياء بالمملكة؛ وذلك سعياً منها إلى تعريف الممارسين والمهتمين والدارسين في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الأزياء وبالمهارات والمعارف العلمية؛ لصناعة أجيال متعلمة وقادرة على الإسهام في تطوير القطاع بمختلف مجالاته، وتصدير المواهب السعودية للحضور على المستوى العالمي بما يعود على القطاع بفوائد متعددة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة الأزياء على تنظيمها كقناة اتصالية مع مجتمع الأزياء في المملكة، وتسعى من خلاله الهيئة إلى تلبية احتياجات القطاع باختلافاتها المتعلقة بالتعليم، والنهوض بالقطاع التعليمي في هذا المجال، ومعرفة النواقص وتعويضها عبر التحدث مع المنشآت التعليمية، ومناقشة الحلول والأفكار والرؤى التي تسهم في سد الفجوات ومعالجتها.