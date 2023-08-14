هيئة الأفلام تكشف عن الفئات المستهدفة للمشاركة في “مبادرة فيلماثون”

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كشفت هيئة الأفلام عن الفئات المستهدفة للمشاركة في مبادرة فيلماثون، والتي أطلقتها الهيئة تحت شعار “الابتكار في صناعة الأفلام”، كمبادرة رائدة تسعى إلى تطوير منتجات تقنية أولية مبتكرة تسهم في تطوير صناعة الأفلام، وتجسد التقاء الإبداع الفني بروح الابتكار التقني.

وأشارت الهيئة إلى الفئات المستهدفة للمشاركة في فيلماثون الابتكار في صناعة الأفلام، تشمل كلًا من رواد الأعمال، والعاملين في مجال صناعة الأفلام، والطلاب الجامعيين المتخصصين في المجالات التقنية، والشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وهواة التقنيات الحديثة، حيث تسعى الهيئة في ‎المبادرة لاكتشاف مبدعي التقنية ليكونوا جزءًا من رحلة تطوير صناعة الأفلام.

وتعتبر مبادرة فيلماثون، إحدى المؤسسات الدعائية لدعم الحراك السينمائي في المملكة، حيث تعمل على دعم نمو صناعة الأفلام وتحفيز إنتاج وتطوير منتجات في الصناعة، وصقل المهارات التقنية والإبداعية, حيث تهدف إلى تطوير الأفلام والمشاريع والشركات والمشاريع المحلية والمشاريع التجارية، ومفاهيم تقنية أولية تسهم في حل عدد من تحديات صناعة الأفلام في المملكة وإعداد المشاريع التي تسهم في تطوير صناعة الأفلام محليًا.

ودعت الهيئة الراغبين والمتهمين بالتسجيل في المبادرة، إلى زيارة الرابط الإلكتروني http://filmathonsa.com علمًا أن فترة التسجيل تنتهي يوم الخميس 31 أغسطس 2023م .