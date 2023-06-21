” هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة ” تنفِّذ خطتَها التشغيلية لموسم حج 1444 هـ

المناطق-الرياض

يتولى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ الخطة التشغيلية للعمل خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ، عبر الأماكن التي يرتادها الحجاج والزوار بالمدينة المنورة،ويسعى للمشاركة الفاعلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لخدمة الحجاج والزوار والتوعية والتوجيه وفق الأسلوب الشرعي الحكيم،وباستخدام أفضل الوسائل الحديثة والمتطورة تقنياً.

وأكد مدير فرع الرئاسة بالمدينة المنورة حسين بكار،أن العاملين من الأعضاء والمترجمين في مركز هيئة البقيع،وشهداء أحد،ومركز الميقات ومحطة حجاج البر، ومحطة حجاج الجو والبحر،ومحطة قطار الحرمين،ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي،يقومون بتوجيه الزوار وإرشادهم بالزيارة الشرعية الصحيحة،مستخدمين اللوحات التوعوية الرقمية وخدمة “الباركود” الذي من خلاله يمكنهم الدخول على موقع الرئاسة الرسمي للتوعية بجميع اللغات الحية،مبيناً أنه تم تفعيل جهاز (مبرور) في الدوريات الميدانية لخدمة الزوار وضيوف الرحمن،حيث إن جهاز البث التوعوي (مبرور) يمكن من خلاله نقل الوسائط الرقمية بتقنية (الواي فاي) ويغطي نطاق البث على مدى (350) متراً، ولديه قدرة استيعابية لخدمة أكثر من (100) جهاز ذكي في آنٍ واحد،كما تحوي الدورية الميدانية مجموعة من المواد التوعوية للحج والعمرة والزيارة بـ (15) لغة عالمية، وكروت تعريفية للمنصة التوعوية.