“هيئة الإحصاء” والاتحاد السعودي للأمن السيبراني يوقعان مذكرة تعاون بينهما

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وقعت الهيئة العامة للإحصاء أمس، مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ومعرض (بلاك هات) العالمي المقام في الرياض.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التكامل بين الجهتين في مجال الأمن السيبراني من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات ذات العلاقة بالمجال، وإيجاد فرص إعداد وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تسهم في تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية في الأمن السيراني.

ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للإحصاء أحمد البراهيم مدير الأمن السيبراني وحوكمة البيانات، بينما وقعها من جانب الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال خالد السليم.

واشتملت المذكرة على تنمية وتبادل الخبرات لدى الجانبين وإتاحة الفرصة لتطوير المهارات لدى منسوبي الجهتين في مجال الأمن السيبراني وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل المشورة في مجال اختصاصات كل طرف.