هيئة الإذاعة والتلفزيون: أكثر من 8000 مسجل في المنتدى السعودي للإعلام

المناطق_واس

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون – الجهة المنظمة للمنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة-، أن عدد المسجلين في المنتدى تجاوز الـ8000 منذ بدء العملية.

وأوضحت أن المنتدى ومعرض مستقبل الإعلام “فومكس” المزمع تنظيمه خلال الفترة من 19 – 21 فبراير المقبل، يهدفان إلى التعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات الإعلامية، وتعزيز التواصل الفعال بين المتخصصين والتفاعل مع أصحاب الخبرة، بالإضافة إلى اكتشاف أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الإعلام.

وسيشهد المنتدى مشاركة محلية ودولية واسعة، إلى جانب إقامة أكثر من 30 جلسة، تناقش مستقبل الإعلام بحضور عدد من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء المتخصصين.

كما يستعرض معرض “فومكس” أحدث التطورات المهنية والتقنية في المجال الإعلامي، ويستضيف أكثر من 200 شركة محلية وعالمية؛ ما يسهم في زيادة أعداد الحضور، من المتخصصين والمهتمين في هذا المجال.

وسيختتم المنتدى فعالياته، بتتويج الفائزين والفائزات بـ”جائزة المنتدى السعودي للإعلام”، بهدف تكريم الفاعلين والمتميزين، وتحفيز الكفاءات من الأفراد والجماعات، التي تقدم أعمالاً مهنية وأكاديمية مبدعة للإسهام في التعريف بالتجارب السعودية الرائدة، وتقديراً للشخصيات المساهمة في مسيرة الإعلام، بما يعزز حضورها محلياً وعربياً.