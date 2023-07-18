هيئة الإعلام المرئي والمسموع تقيم ورشة عمل لصنّاع المحتوى الإعلامي

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تقيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في مقرها بالرياض الأحد المقبل, ورشة عمل حول صناعة المحتوى الإعلامي بعنوان “كيف تصنع المحتوى في منصات التواصل الرقمية”، وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير صناعة المحتوى الإعلامي، وتثقيف وتوعية صنّاع المحتوى وإرشادهم ليكون محتواهم أكثر فعالية.

وستتناول ورشة العمل أهم القضايا والمشكلات التي تواجه صنّاع المحتوى وكيفية التعامل معها وحلها, إلى جانب جملة من المحاور التي ستساعد في تحقيق أكبر فائدة ممكنة من المحتوى المنشور، سواءً على مستوى صانع المحتوى أو جمهوره.

وستركز الورشة على أبرز منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وإنستقرام وسناب شات، ومدى ملاءمة كل محتوى لكل منصة، والوصول لأكبر شريحة ممكنة كما سيتم تخصيص جزء من وقت الورشة لمناقشة ترخيص موثوق، ومساهمته في ضبط المحتوى الإعلاني.

ودعت الهيئة الراغبين في الحضور إلى الورشة التسجيل عن طريق الرابط: https://attaa.sa/events/view/447.