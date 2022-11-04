“هيئة الاتصالات” تحصد جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع خلال قمة (PMO Summit)

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حصدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع في المنافسة العالمية، نظير تميزها في تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في المجال، وذلك أثناء انعقاد قمة مكاتب إدارة المشاريع (PMO Summit)، إذ تمنح هذه الجائزة سنويًّا لأفضل مكاتب إدارة المشاريع التي تُظهر كفاءة استثنائية في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير وأساليب الحوكمة التي يتبناها معهد إدارة المشاريع (PMI).

واستلمت الهيئة جائزتها الأولى (PMO Of The Year) تحت مسار (Global Project Excellence Awards) المقدمة من معهد إدارة المشاريع (PMI)، حيث نجحت الهيئة في تقديم ملف حاز على جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع لعام 2022 في أول مشاركة لها من بين عدد من المتنافسين محليا وعالميا.

كما حصلت الهيئة على جائزة أخرى في ذات الحدث من منظمة التحالف العالمي لمكاتب إدارة المشاريع PMO Global Alliance، نظير مشاركتها في المنافسة العالمية PMO Global Awards، وذلك بعد اجتياز ملف مشاركتها التصفيات الوطنية والفوز بالمقعد الوحيد لتمثيل المملكة، وحصولها على المركز الثالث في مسار قارة آسيا والمحيط الهادئ من بين المتنافسين محليا وعالميا.

وفي هذا السياق أشار نائب المحافظ المساعد للتخطيط والتطوير المهندس نايف ششه أن حصول هيئة الاتصالات على الجوائز العالمية يجسد دورها الريادي في التميز المؤسسي ورفع الكفاءة التشغيلية وكذلك اهتمامها المستمر بتطوير الكفاءات وتزويدهم بأفضل المهارات الممكّنة لمواكبة تغيرات القطاع المتسارعة بمرونة عالية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال؛ لجعل المملكة من الدول الرائدة والمتقدمة في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمي.