هيئة الاتصالات تعلن تأهل شركة أرامكو الرقمية للحصول على ترخيص ترددات شبكة الاتصالات المتخصصة لخدمة القطاع الصناعي وقطاع الأعمال

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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن تأهل شركة الحلول الرقمية المتكاملة العالمية “أرامكو الرقمية” للحصول على ترخيص ترددات شبكة الاتصالات المتخصصة في النطاق الترددي 450 ميجاهرتز، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية للترخيص.

ويهدف الترخيص إلى إنشاء شبكة اتصالات لخدمة القطاع الصناعي وقطاع الأعمال بشكل مستقل عن شبكات الاتصالات المتنقلة، وتعمل على أحدث التقنيات اللاسلكية العالمية لتلبي الاحتياجات المتخصصة لمختلف القطاعات وذلك ضمن توجهات الهيئة لتحقيق ريادة المملكة في توفير خدمات اتصالات متخصصة عريضة النطاق.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة اليوم قراره بتأهل الشركة للحصول على الترخيص الذي سيسهم في تعزيز التحول الرقمي في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والصحة وغيرها من القطاعات الوطنية، كما ستمكن الشبكة المتخصصة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء الصناعية. وقد سبق أن أعلنت الهيئة في شهر مارس ٢٠٢٤ الماضي عن طرح المنافسة للعموم على هذا النوع من التراخيص.