“هيئة الاتصالات” توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للاتصالات بالبرازيل

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وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع الوكالة الوطنية للاتصالات بجمهورية البرازيل مذكرة تفاهم على هامش مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المقام حالياً في رومانيا، وذلك بهدف تطوير التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومثّل الهيئة في توقيع المذكرة معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، فيما مثّل الجانب البرازيلي رئيس الوكالة الوطنية للاتصالات كارلوس مانويل بايغوري.

ونصت المذكرة على تعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في عدد من المجالات، ومنها تطوير البنية التحتية، وإدارة الطيف الترددي والتنسيق والمراقبة، والتقنيات الناشئة كتقنية إنترنت الأشياء والجيل الخامس، وغيرها من المجالات الواعدة في القطاع.

وتأتي مذكرة التفاهم امتداداً لجهود الهيئة في تعزيز التعاون الدولي المشترك لتطوير قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة لضمان مستقبل رقمي مستدام للجميع.