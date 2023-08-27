هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تدعو العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات منصة البيانات الفضائية

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دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات منصة البيانات الفضائية، ووثيقة طلب تصريح تقديم خدمات منصة البيانات الفضائية، المزمع إطلاقهما بهدف تعزيز البنية التحتية للبيئة التنظيمية لقطاع الفضاء، وتمكين إسهامه في نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر جذب الاستثمارات فيه، إلى جانب حوكمة البيانات الفضائية.

وبينت الهيئة أنها تسعى من خلال إصدار الوثيقتين إلى منح تصريح لجهة تتولى إنشاء منصة إلكترونية تعمل كسوق للبيانات الفضائية حيث يتم من خلالها جمع ومعالجة البيانات الفضائية الواردة من الأقمار الصناعية كصور الأقمار الصناعية وبيانات الاستشعار عن بعد والبيانات المدارية وبيانات الطقس والفلك الفضائي، بالإضافة إلى الربط بين مشغلي الأقمار الصناعية ومطوري الحلول التقنية والتطبيقات والباحثين والجهات التي تسعى لتطوير الحلول بالاعتماد على البيانات الفضائية.

كما أوضحت الهيئة ما تتضمنه وثيقة طلب تصريح تقديم خدمات منصة البيانات الفضائية من إرشادات ومتطلبات للراغبين بالحصول على التصريح، والالتزامات ذات الصلة بما يضمن حقوق المستخدمين وسلامة تداول البيانات وحفظها.

وتحث الهيئة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم وتقديم اقتراحاتهم، انطلاقا من اهتمامها بتحقيق الوضوح والشفافية وإشراك جميع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن فترة استقبال المرئيات تنتهي في الثاني عشر من سبتمبر 2023، وذلك من خلال موقع الهيئة.

https://regulations.citc.gov.sa/ar/Pages/PublishedPublicConsultations.aspx#/PublishedPublicConsulationDetails/48