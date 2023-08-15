هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تصدر وثيقة تنظيمات حيادية الشبكة

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أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وثيقة تنظيمات حيادية الشبكة، التي تكرس مبدأ المساواة في استخدام التطبيقات والخدمات، وحركة مرور الإنترنت بين مقدمي المحتوى المحليين والعالميين.

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تهدف إلى جذب الاستثمارات التقنية للمملكة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتشجيع المنافسة والشفافية، بالإضافة إلى تحفيز المحتوى الرقمي، كما ستسهم في حماية مصالح المستخدم في الوصول إلى المحتوى المسموح به نظامًا.

وبينت الهيئة أن تهيئة البيئة التنظيمية من خلال نشر الأحكام والشروط والضوابط الفنية الخاصة بحيادية الشبكة يأتي مواكبة للتطورات المتسارعة في القطاع، بما يحسن جودة الخدمات ويدعم تنوعها.

للاطلاع على وثيقة تنظيمات حيادية الشبكة: https://regulations.citc.gov.sa/ar/pages/public-decision.aspx#/