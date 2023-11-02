هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تصدر وثيقة تنظيمات تقديم خدمات منصات المحتوى الرقمي

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أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية , وثيقة “تنظيمات تقديم خدمات منصات المحتوى الرقمي”، وذلك من خلال دورها في تنظيم منصات المحتوى الرقمي، وضمن مبادرات البرنامج التنفيذي لمشروع تنظيم المحتوى الرقمي ومنصاته ( IGNITE).

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تهدف إلى توفير البيئة التنظيمية لنمو سوق منصات المحتوى الرقمي في المملكة، حيث يتوقع أن يتجاوز معدل النمو السنوي المركب للسوق 20% حتى عام 2030م، وتحفيز الاستثمارات في السوق وتعزيز المنافسة، إضافة إلى ضمان الشفافية وعدم التمييز فيما يتعلق بالأنظمة والقواعد والمتطلبات لمقدمي الخدمة.

ولفتت الهيئة إلى أن الوثيقة ستساهم في رفع جودة الخدمات وحماية المستخدمين وتمكين مقدمي خدمات منصات المحتوى الرقمي في المملكة والتي ستسهم بدورها في جذب الاستثمارات النوعية الأخرى وتحقيق مستهدفات برنامج ( IGNITE)، حاثة مقدمي خدمات منصات المحتوى الرقمي على الاطلاع على الوثيقة واستيفاء المتطلبات اللازمة قبل دخول الوثيقة التنظيمية حيز النفاذ بتاريخ 2024/1/1م، مع منح المخاطبين بأحكامها مهلة للالتزام بها حتى تاريخ 2024/10/8م ويمكن الاطلاع على الوثيقة من خلال الرابط: https://regulations.citc.gov.sa/ar/pages/public-decision.aspx#/publicDecisionDetails/1481 .