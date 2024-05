هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تصدر تقرير (Game Mode) للربع الأول من عام 2024م

المناطق_واس

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير الربع الأول من عام 2024م لمبادرة “GameMode”، الذي يقارن جودة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية، وكشف عن تحسن في أداء الألعاب الإلكترونية بنسبة وصلت إلى 40% بالمقارنة بالربع الأول من العام 2023م.

وتضمن التقرير نتائج أداء سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية عبر منصات الألعاب في المملكة، حيث أوضح التقرير وصول نسبة سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصة STEAM إلى 100% لجميع مقدمي الخدمات، وتقاسم مقدمي الخدمات “موبايلي” و”سلام” صدارة منصة PlayStationبنسبة 100%، فيما تصدرت “موبايلي” منصة XBOX بنسبة 100%.

وأوضح التقرير تصدر شركتي “STC” و “موبايلي” قائمة مقدمي الخدمات لأفضل معدل زمن استجابة في 6 ألعاب وهيApex Legends،Rainbow

Six Siege ، PUBG MOBILE، League of Legends، Battlefield،Halo Infinite ، فيما تقاسمت شركات “STC” و “موبايلي” و “سلام” صدراة القائمة في 5 ألعاب وهي League Rocket ، Call of Duty، EA Sports FC، Valorant، Fortnite، بينما تصدرت شركة “STC” القائمة في 3 ألعاب وهي Strike Counter ، Dota2، PUBG.

كما قدّم التقرير مجموعة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية وطرق التأكد من سلامة الشبكة المنزلية وكفاءة أجهزة الشبكة المستخدمة، وتضمن التقرير سبل إسهام المستخدمين في مبادرة “GameMode”، وتحقيق أهدافها عبر التسجيل للحصول على جهاز “مقياس الإنترنت الثابت”، الذي يمكن المستخدم من معرفة أداء خدمة الإنترنت المقدمة له بما في ذلك أداء أشهر التطبيقات والألعاب الإلكترونية، حيث يواكب التقرير أحدث الألعاب في مجتمع اللاعبين، ويضيف مؤشرات الأداء الخاصة بها في نسخته الدورية التي تصدر بشكل ربع سنوي.

وتأتي مبادرة “GameMode” في إطار العمل على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.