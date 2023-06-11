هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق فعالية “رواد المستقبل” بهدف تعزيز الوعي وتنمية معارف الطلاب والطالبات

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أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فعالية “رواد المستقبل” التي تستهدف طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من عمر 8 سنوات حتى 14 سنة من خلال معرض تفاعلي يقدم تجارب تعليمية حية وأنشطة ترفيهية متنوعة في مجال الفضاء؛بهدف رفع الوعي وتنمية المعارف بقطاع الفضاء والعلوم المرتبطة به، وتطوير أساليب التفكير والتحليل العلمي، ورفع نسبة المهتمين بعلوم الفضاء بين أوساط الطلاب والطالبات.

وأوضحت الهيئة أن الفعالية التي تستمر خمسة أيام تقدم معرضاً توعوياً يتضمن 6 محطات رئيسية بنيت لتسهيل المعلومات بشكل شيق وممتع يتناسب مع اهتمامات الطلاب والطالبات، وينمي المهارات والقيم من خلال الأنشطة والتمارين المصممة خصيصاً لهذه الفعالية، وهي محطة الانطلاق نحو الفضاء، ومحطة بدلة الفضاء، ومحطة طعام الفضاء،ومحطة تجربة الحياة في محطة الفضاء الدولية بتقنية الواقع الافتراضي VR،ومحطة التصوير في الفضاء،ومحطة مركبة الفضاء الجوالة.

يأتي إطلاق الهيئة هذه الفعالية لمنح الطلاب والطالبات الفرصة للتعرف عن قرب على علوم الفضاء، واكتشاف فعاليات المعرض من تجارب وأنشطة مثرية، بما يسهم في استكشاف مواهب جديدة، وتمكين جيل مبتكر يواكب تطلعات المملكة بتحقيق الريادة العلمية في مجال علوم الفضاء.