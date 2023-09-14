هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق “معسكر تحدي الفضاء” للتدريب في مجال علوم وهندسة الفضاء خلال أكتوبر المقبل

وأوضحت الهيئة أنه يشترط للانضمام لمعسكر تحدي الفضاء من الجنسين أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون من المسجلين حاليًا في مرحلة البكالوريوس في تخصص علمي أو هندسي، وفي حال كان المتقدم من حديثي التخرج فلا بد أن يكون حاصلا على بكالوريوس في أحد التخصصات العلمية أو الهندسية، إضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وإتمام متطلبات القبول الخاصة بالبرنامج.