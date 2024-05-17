هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعقد جلسة حوارية عن الابتكارات الرقمية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

المناطق – واس

عقدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية جلسة حوارية ضمن فعاليات CST Talk لمناقشة الابتكارات الرقمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD), الذي يعقد هذا العام تحت عنوان “الابتكار الرقمي من أجل التنمية المستدامة”، بمشاركة نخبة من المختصين في مجال الاستدامة من مختلف القطاعات بالمملكة.

وجرى خلال الجلسة التي أدارها نائب محافظ الهيئة لقطاع الإستراتيجية والرقمنة نايف عبدالحكيم ششة، إبراز الابتكارات الرقمية وأثرها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما استعرضت الخبرات والدروس المستفادة من استخدام التقنيات، وكذلك التعاون في مجال الاستدامة الرقمية.

وأكد المدير التنفيذي لإدارة التقنية بشركة البحر الأحمر العالمية الدكتور أحمد السحيلي أن الاستدامة ركيزة في جميع المشاريع التي تعمل عليها الشركة، كما تعد وسيلة لتميز وجهاتنا وتستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، فيما أوضح كبير خبراء البحث والتطوير والابتكار في شركة الاتصالات السعودية stc” الدكتور راكان الصغير أن قيادة المستقبل المستدام تتطلب حلولا مبتكرة ورائدة تدعم الارتقاء بقطاع الاتصالات والتقنية وتسخير خدماته.

بدوره تناول مدير عام تمكين الاستدامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالرحمن الزامل في مداخلته أهمية التقنية وتسخيرها في تطوير الحلول المبتكرة لمعالجة قضايا الاستدامة المعقدة بشكل أكثر كفاءة وفعالية، كما استعرض استشاري الطوارئ والمعلوماتية الصحية مستشار الرئيس التنفيذي للمستشفى الافتراضي بوزارة الصحة الدكتور عبدالعزيز الحمود في مشاركته دور التقنيات على إحداث التغيير في العالم، مبينا أن التقنيات تتجه بنا إلى مستقبل يتمتع برعاية صحية أسرع وأكثر ذكاء وفعالية.

يشار إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تواكب اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات من خلال شراكتها الإستراتيجية مع الاتحاد الدولي للاتصالات، من أجل تحقيق المستهدفات المشتركة والتوعية بالإمكانيات وقصص النجاح المعززة للابتكار الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.