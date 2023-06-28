هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تكشف عن ارتفاع حجم استهلاك البيانات للفرد في مكة والمشاعر المقدسة ضعفي المعدل العالمي في اليوم التاسع ذي الحجة

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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم ، عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم التاسع من ذي الحجة 1443هــ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 3.97 آلاف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.63 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (661 ميجابايت/ مشترك)، متجاوزا ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 270 ميجابايت/ مشترك، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي: (تيك توك، سناب شات، يوتيوب، فيسبوك، انستغرام).

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 221 ميجابت/ثانية، بينما وصل معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 30 ميجابت/ثانية.