هيئة التأمين: التأمين الشامل على المركبات يشمل المؤمن له والسائق ذا القرابة

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كشفت هيئة التأمين، أن التأمين الشامل على المركبات يشمل المؤمن له والسائق ذا القرابة بالمؤمن له، ابتداء من عمر 18 سنة لحاملي رخصة القيادة.

وعلى حسابها في منصة إكس، حصرت “الهيئة” القرابة المعنية في: الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والابنة، والأخ والأخت، أو السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له، أو يعمل لدى المؤمن له بموجب عقد عمل.

يأتي هذا في وقت عمل فيه البنك المركزي على مشروع تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات، وذلك امتدادًا لجهوده المستمرة الهادفة إلى تطوير ودعم نمو قطاع التأمين عن طريق توفير منتجات تأمينية تغطي احتياجات سوق التأمين في المملكة.