هيئة التخصصات الصحية تختتم مشاركتها في منتدى التدريب الطبي في كوريا الجنوبية

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اختتمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مشاركتها في منتدى التدريب الطبي الذي عقدته الملحقية الثقافية السعودية في سيئول، بين ممثلي جهات الابتعاث في المملكة وجهات التدريب في جمهورية كوريا، والأطباء السعوديين المبتعثين في كوريا، ومعهد تطوير الصناعات الصحية الكورية.

وأكد أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، خلال مشاركته فعاليات المنتدى عبر الاتصال المرئي، دعم الهيئة للجهود التي تسهم في رفع جودة البرامج التدريبية وتطوير الأداء المهني للممارسين الصحيين المبتعثين بالتعاون المشترك مع وزارة التعليم والملحقيات الثقافية السعودية في دول الابتعاث تحقيقاً لمستهدفات برنامجي تنمية القدرات البشرية والتحول في القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جهته، أشار المدير التنفيذي للاعتماد في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين بن عبدالله الحسين من خلال مشاركته فعاليات المنتدى في مدينة سيئول، إلى أن التعاون المشترك مع معهد تطوير الصناعات الصحية الكورية والمستشفيات والجامعات الكورية بالتنسيق مع وزارة التعليم السعودية والملحقية الثقافية السعودية بكوريا سينعكس إيجاباً على المتدربين المبتعثين، مما يسهم في تقييم مخرجات التدريب وتطويرها بما يتوافق مع المعايير المعتمدة وتحسين تجربة المبتعثين وتعزيز القيمة المضافة لبرنامج الابتعاث في التخصصات الصحية بجمهورية كوريا.