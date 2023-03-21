هيئة التراث: إصدار رخصة الحرفيين من منصة “أبدع”

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دعت هيئة التراث الحرفيين للحصول على رخصة الممارس الحرفي من منصة تراخيص الأنشطة الثقافية (أبدع) التي أطلقتها وزارة الثقافة.

وأوضحت هيئة التراث في ورشة العمل التي نظمتها بنادي الأحساء الأدبي اليوم، أن رخصة الممارس الحرفي هي رخصة صادرة من هيئة التراث يتم منحها لأصحاب الصناعات اليدوية التقليدية لممارسة نشاط ذهني وجسدي يتم التكسب منه، وتُمكن الحاصلين عليها من المشاركة في البيوت الحرفية والفعاليات والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها.

وبينت أن منصة (أبــدع) تقدم فئات متعددة من التراخيص في مجال الحرف اليدوية وهي: رخصة ممارس حرفي (للأفراد)، ورخصة محل بيع منتجات حرفية تراثية يدوية (للمنشآت).

واشترطت للحصول على ” رخصة ممارس حرفي “: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون الحرفة معتمدة لدى هيئة التراث، وأن يكون لديه رخصة محل.