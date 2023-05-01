هيئة التراث تسجل رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للبن الخولاني

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سجلت هيئة التراث رقم قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تمثل في أطول عبارة مكتوبة على لوحة بـ 6088 حبةً من حبات البن الخولاني السعودي، شكّلت في مجموعها عبارة (هيئة التراث)، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للتراث التي أقامتها الهيئة في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض مؤخراً.

وقد تسلّمت هيئة التراث شهادة التسجيل بحضور ممثل موسوعة غينيس للأرقام القياسية وممثلين من هيئة التراث.

ويعدّ البن الخولاني السعودي من أفخر أنواع البن، وارتبطت زراعته بعادات أهالي المنطقة، وشعرهم، وأهازيجهم، واقتصادهم، وهو عاشر عنصر يتم تسجيله ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة “اليونسكو”.

ويأتي تسجيل هذا الرقم القياسي في غينيس للأرقام القياسية في سياق حرص هيئة التراث على تعزيز حضور الهيئة في المنظمات والموسوعات على مستوى العالم؛ لتعريف المجتمع الدولي بأهمية قطاع التراث الثقافي في المملكة وما يحظى به من اهتمام ورعاية.