هيئة التراث تشارك في “معرض الشرقية للكتاب” بإصدارتها الحديثة والتعريف بالتراث الثقافي للمملكة

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تشارك هيئة التراث في “معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023” بجناح يتضمن محتوى معرفياً يحتفي بتراث المملكة الثقافي، وذلك طيلة أيام المعرض الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات خلال الفترة من 2 – 11 مارس.

ويتضمن جناح هيئة التراث استعراضاً لإصدارات حديثة لعدد من الكتب العلمية التي تتناول موضوعات متعددة في مجال التراث الثقافي، إضافة إلى حولية الآثار العربية السعودية “أطلال”، وعرضاً لمستنسخات قطع ومجسمات أثرية نادرة مكتشفة بالمملكة، مع عروض حية للرسوم والفنون الصخرية، ومواد مرئية عن التراث الثقافي في المملكة عموماً، والمنطقة الشرقية بشكلٍ خاص، وتعريف الأطفال بالآثار وأهميتها عبر ورشة عمل المكتشف الصغير.

ويسلط الجناح الضوء على المواقع الأثرية في المملكة، ومنها: موقع “الفاو” تحديداً وقصته التاريخية، وعلاقته بالحضارات العريقة التي قامت على هذه الأرض قبل آلاف السنين.