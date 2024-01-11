هيئة التراث تشارك في معرض خدمات الحج والعمرة بجناح تعريفي

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شاركت هيئة التراث بجناحٍ تعريفي في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة”، المقام حالياً ولمدة أربعة أيام في محافظة جدة, بتنظيم من وزارة الحج والعمرة، حيث يهدف إلى جمع واستقطاب قادة الفكر وصنّاع التغيير من باحثين ومبتكرين ورواد أعمال.

وتسعى الهيئة من خلال جناحها إلى إثراء المعرفة بمواقع التاريخ الإسلامي وطرق الحج القديمة، والجهود المبذولة في حمايتها وتأهيلها للزوّار من داخل المملكة ومختلف أنحاء العالم؛ من خلال استعراض العديد من المعثورات الأثرية المرتبطة بالتاريخ الإسلامي، وبعض الحرف اليدوية، وإضفاء تجربة مميزة للزوار عن طريق التقنيات الحديثة لعرض المواقع الأثرية.

ويتكون الجناح من 4 أركان مزوّدة بأفضل الأساليب لتقديم المحتويات الخاصة بكل جناح، بداية بركن يستعرض مواقع التاريخ الإسلامي، وركن عرض القطع الحرفية بطريقة فنية، إضافةً إلى شاشات العرض والشاشات التفاعلية؛ ليتسنى للزوّار خوض تجربة فريدة من نوعها في تعزيز معرفتهم الثقافية والتراثية عن المملكة، وتحقيق تطلّعات الهيئة ووزارة الحج والعمرة خلال المعرض.

ويستخدم الجناح صناديق العرض المضيئة في ركنٍ خاص لتقديم مختلف عناصر التراث بالمملكة، ليتسنى للزوار خوض تجربة فريدة من نوعها في تعزيز معرفتهم الثقافية والتراثية عن المملكة العربية السعودية، وتحقيق تطلعات وزارة الحج والعمرة وهيئة التراث خلال المعرض.

مما يذكر أنّ هيئة التراث تشارك في المعرض كونه يعد أكبر معرض متخصص في تقديم الخدمات والحلول المبتكرة على مستوى العالم، ويستعرض أحدث المشاريع والمبادرات التي أطلقتها المملكة، بهدف تجويد واستدامة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ ليستهدف جميع فئات المجتمع.