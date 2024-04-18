“هيئة التراث” تنظم عروض الضوء والصوت على واجهة قصر الإمارة التاريخي بنجران

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احتفت هيئة التراث اليوم، باليوم العالمي للتراث العالمي 2024، بعروض الضوء والصوت على مباني قصر الإمارة التاريخي في حي أبا السعود بنجران.

وتهدف الفعالية التي تستمر على مدى يومين إلى إبراز التراث الوطني، واستحضار المواقع التاريخية، في مختلف مناطق المملكة احتفاءً باليوم العالمي للتراث.

وتزينت واجهة قصر الإمارة التاريخي بعروض الضوء التي تبرز مواقع التراث الوطني في مختلف مناطق المملكة، ويعتبر القصر أحد تلك الدلالات الوطنية والثقافية على تاريخ وحضارة المكان التراثية، حيث تم بناؤه عام 1363هـ على مساحة تقدر بـ 6252 متراً مربعاً، من ثلاثة طوابق وإنشاؤه كمقر لإمارة منطقة نجران والإدارات الحكومية آنذاك، ويضم القصر مجلس الأمير الذي خصص لاستقبال الضيوف والمناسبات الرسمية، وغرفة الطعام، وغرفة إعداد القهوة، وغرفة كمخزن، كما يشتمل على 17 غرفة تحوي غرفاً سكنية، وغرفاً كمستودعات للأطعمة، والأدوات، إضافةً إلى أربع غرف لمستودعات المواشي، و 12 غرفة أخرى.

وتقع في فناء القصر من الجهة الشرقية بئر قديمة ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام بُني الجزء السفلي منها بواسطة اللبن المحروق، ويعتلي سور القصر المرتفع أربعة أبراج دائرية على أركانه الأربعة تتميز بشكل دائري تسمى القصبات.