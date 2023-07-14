هيئة التراث تنظم لقاءً مفتوحاً بعنوان “دور الهيئة في دعم الاستثمار في التراث”

المناطق_واس

تُنظم هيئة التراث الأحد المقبل لقاءً مفتوحاً بعنوان: “دور الهيئة في دعم الاستثمار في التراث”، والذي سيتحدث خلاله الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر بن سليمان الحربش مع المختصين والمهتمين في قطاع التراث الثقافي.

وسيتناول اللقاء جهود الهيئة في دعم الاستثمار في قطاع التراث الثقافي، واستراتيجيتها في مجال الاستثمار فيه، والتراخيص التي تمنحها الهيئة للراغبين في الاستثمار بالأنشطة والمواقع التراثية والدعم الذي تقدمه، فضلاً عن استعراض مشروع “مسرعة أعمال التراث” الذي أطلقته الهيئة لدعم روّاد الأعمال في مختلف مجالات التراث عبر العمل على إبراز ونمو الشركات الناشئة المختصة في القطاع، والتي تعتبر من ركائز ازدهار القطاع التراثي والمساهمة في النمو الاقتصادي.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تعقدها هيئة التراث مع المهتمين والمتخصصين في القطاع التراثي بجميع مجالاته؛ لاطلاعهم على جهود ومشاريع الهيئة في خدمة وتنمية قطاع التراث، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، وتعزيز التواصل والتعاون معهم بما يسهم في توحيد وتكثيف الجهود لتطوير القطاع والمحافظة على تراث المملكة.