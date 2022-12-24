هيئة التراث تنظم لقاء مفتوحا للتعريف بنظام الآثار والتراث العمراني والتعديلات الأخيرة عليه

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تنظم هيئة التراث غداً لقاءً مفتوحاً عن نظام الآثار والتراث العمراني والتعديلات الأخيرة عليه.

ويتضمن اللقاء تعريفا ببنود ولوائح النظام الذي يشتمل على منظومة متكاملة من الاحكام ‏والقواعد التي تنظم توثيق التراث الوطني وحمايته وتصنيفه وصيانته وتهيئته ‏وتحفيز الاستثمار فيه وتفعيل مساهمته في التنمية الثقافية والاقتصادية.

كما يتطرق اللقاء إلى التعديلات الأخيرة على النظام التي أقرَها مجلس الوزراء، وجهود الهيئة في تفعيل هذه التعديلات والتوعية بها، وإعداد لائحة تنفيذية تفسيرية للمواد المعدلة.

ويتضمن اللقاء أيضا عدداً من المحاور من أهمها الخلفية التاريخية لهذا النظام والأحكام والقواعد التي تضمنها للتعامل مع الآثار والتراث العمراني بدءً من تعريفه ومرورا بالأحكام المنظمة للتسجيل والتوثيق وتوفير الحماية والمحافظة على المواقع والمباني والقطع الأثرية والتراثية، وتوضيح الأفعال التي جرمها النظام وتشكل تعديا أو عبثا أو تشويها أو مساسا بالآثار والتراث العمراني باختلاف أنواعها، أو التنقيب الأثري بدون ترخيص من الهيئة، والعقوبات المترتبة على ارتكاب هذه المخالفات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تعقدها هيئة التراث مع المهتمين والمتخصصين في قطاع التراث الثقافي لاطلاعهم على جهود ومشاريع الهيئة في خدمة وتنمية قطاع التراث وتفعيل الأنظمة المتعلقة به، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، وتعزيز التواصل والتعاون معهم بما يسهم في توحيد وتكثيف الجهود لتطوير القطاع والمحافظة على تراث المملكة.