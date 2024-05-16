هيئة التراث تنظم محاضراتها السنوية في اليونسكو عن التراث العمراني في المملكة

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تنظم هيئة التراث محاضرة حول التراث العمراني، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” الاثنين المقبل في مقر المنظمة في باريس، بمشاركة نخبة من المختصين والتنفيذيين في مجال التراث العمراني بالمملكة.

وتهدف الهيئة من خلال هذه المحاضرات إلى التعريف بالتراث العمراني وارتباطه بالهوية الثقافية السعودية، بالإضافة إلى إبراز تراث المملكة والاعتزاز به كثروة وطنية وعالمية، والعمل على تعزيز الشراكة مع منظمة اليونيسكو والمنظمات العالمية، فضلاً عن تفعيل الشراكات محلياً وعالمياً مع بيوت الخبرة من أجل تعزيز ركائز الهيئة.

ويتضمن برنامج هيئة التراث أربع محاضرات، تتناول من خلالها مسارات ومبادرات الهيئة حول التراث العمراني، انطلاقاً من أساليب المحافظة المادية واللّامادية على التراث العمراني في المحاضرة الأولى، وأوجه التطور في عمارة الأحساء التقليدية في المحاضرة الثانية.

كما تطرح دور المعماريين الدوليين في تشكيل العمارة المعاصرة بالمملكة في المحاضرة الثالثة، وستكون المحاضرة الرابعة خاتمة لسلسلة المحاضرات المقامة، حيث تتناول مواقع التراث العالمي في السعودية؛ ليتم التعريف بها وإبرازها وكشف بعض حكاياتها.

وأوضحت هيئة التراث بأن تقديم محاضراتها في “اليونيسكو” هو نتيجة جهودها الحثيثة وحرصها الدائم على صون وتطوير التراث الوطني والعالمي، مؤكدةً بأن تلك الجهود نابعة من الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وضمن جهودها في التعريف بقطاع التراث في المملكة بالمحافل الدولية.