هيئة التراث توقع مذكرة تفاهم لدعم القطاع الحِرفي

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وقعت هيئة التراث مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي السعودي؛ للتعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة في عددٍ من مجالات القطاع الحرفي في المملكة.

وجرت مراسم التوقيع في مدينة الرياض، حيث مثّل الهيئة رئيسها التنفيذي الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، فيما مثّل البنك رئيس المسؤولية المجتمعية بسمة بنت عبدالعزيز الجوهري.

وتضمنت المذكرة تعاون الطرفين في مجال التدريب الحرفي من خلال تقديم حزمة من الخدمات والبرامج التدريبية والتأهيلية المطورة في مجال الحرف والصناعات اليدوية؛ لرفع مستوى جودة الإنتاج الحرفي في المملكة، وبحث إمكان إيجاد قنوات جديدة ومنافذ بيع مبتكرة وفتح فرص تسويقية متنوعة لعرض وتسويق المنتجات الوطنية ودعم المشاريع المحلية بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، سواء على مستوى المملكة أو خارجها.

كما سيتبادل الطرفان المعلومات، والدراسات، والاستشارات في جميع المجالات المرتبطة بالحرف والصناعات اليدوية، وتطوير التعاون التقني والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في المجالات ذات الصلة.

وتأتي المذكرة ضمن جهود هيئة التراث في تعزيز شراكتها مع مؤسسات القطاع الخاص؛ للإسهام في تفعيل المسؤولية المجتمعية في القطاع التراثي والحرفي بالمملكة، ودعم وتمكين العاملين فيه، وتنمية الإنتاج الحرفي السعودي ليكون مسهماً بشكل فاعل في النمو الاقتصادي.