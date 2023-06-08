هيئة التراث توقّع اتفاقية مع شركة حِرف السعودية

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وقّعت هيئة التراث اتفاقيةً إطارية مع شركة حرف السعودية ؛ لتقديم خدماتٍ متنوعة في مجال الحِرف السعودية تسهم في دعم الحرفيين والحرفيات السعوديين، وتساعد على نشر المنتجات اليدوية السعودية عالية الجودة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية (بنان) الذي تنظمه هيئة التراث خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو في واجهة الرياض، حيث مثّل الهيئة في التوقيع رئيسها التنفيذي الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، في حين مثّل شركة حرف السعودية رئيسها التنفيذي المهندس حسام الدين المدني.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود هيئة التراث التشاركية مع الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، وتهدف من خلالها إلى تعزيز قطاع الحِرف اليدوية، وتمكين ممارسيها، وتشجيع أكبر قدر منهم على تحقيق دخل مستدام عبر أعمالهم اليدوية، فضلاً عن جهودها في نشر التراث السعودي، وتحفيز قطاع الحرف اليدوية السعودي.

وتُشكل الحِرف اليدوية أهميةً كبيرة على مستوى الدول لما لها من أهميةٍ ثقافية واقتصادية، فثقافياً تلعب الحِرف اليدوية دوراً مهماً للغاية في تمثيل ثقافة وتقاليد أي بلد أو منطقة، كما تُعد إحدى أهم وسائل الحفاظ على الفنون التقليدية الغنيّة، والتراث والثقافة، والمهارات والمواهب التقليدية المرتبطة بنمط حياة الإنسان وتاريخه، أما اقتصادياً فإنها تسهم في توفير فرص وظيفية كبيرة، وتجعل من الاستثمار فيها وسيلةً جذّابة لتحقيق أرباحٍ هائلة.