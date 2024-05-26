هيئة التراث توقّع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للاستثمار السياحي لإحياء المواقع التراثية في المملكة

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وقّعت هيئة التراث مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للاستثمار السياحي “أسفار” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

ومثّل هيئة التراث في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، فيما مثّل شركة أسفار الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور فهد بن مشيط.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل الأصول التراثية، وتعزيز التعاون بين الجهتين لتطوير تجربة الزوار في الوجهات التراثية الواعدة في المملكة العربية السعودية.

ويشكّل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهتين وتعزيز فُرص التعاون بينهما لتطوير أعمال المشاريع القادمة والعمل على كفاءة أدائها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في إعداد الخطط وتطوير التصاميم الأولية والنماذج التشغيلية للمواقع التراثية في المملكة.

وتأتي المذكرة في إطار اهتمام هيئة التراث بتعزيز الشراكات مع القطاعات المختلفة ضمن اهتمامها في تطوير قطاع التراث؛ لتحقق بذلك أهدافها الإستراتيجية المتوائمة مع رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة منها.

وتضطلع شركة أسفار بدور أساسي في تشكيل المشهد السياحي في المملكة من خلال عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص والاستثمار في الوجهات السياحية، والمواقع التاريخية والثقافية الهامة، والالتزام الثابت بتعزيز منظومة سياحية شاملة في جميع أنحاء المملكة.