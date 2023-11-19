هيئة التراث تُنظّم فعالية تراثية بقرية ذي عين الأثرية بمنطقة الباحة

تُنظّم هيئة التراث فعالية تراثية بقرية ذي عين الأثرية في منطقة الباحة؛ بهدف الاهتمام بالتراث الثقافي وتعزيز الحفاظ عليه، واستعراض ما تحتويه هذه القرية من ثرواتٍ طبيعيةٍ وبشريةٍ وتاريخية، حيث تستمر الفعالية من الفترة 18 إلى 23 نوفمبر الحالي.

وأعدت الهيئة جملةً من الفعاليات التراثية التي تستهدف من خلالها مختلف فئات المجتمع سواءً من أهالي المنطقة أو زائريها من السيّاح؛ وذلك لإثراء تجربتهم التراثية، وتعريفهم بآثار المملكة، حيث تحتوي هذه الفعالية على منطقة مخصصة “للحرف التفاعلية”، مشتملةً على عروضٍ للحِرف التي يتفاعل فيها الحرفي مع الجمهور، ويتم فيها تعلُّم حرفةٍ ما، مثل الفخار والمنسوجات، ومنطقة “ركن التصوير” المكوّن من مرايا التصوير لعكس المباني التراثية والتقاط صورٍ تذكارية أمامها، ومنطقة “الألعاب التراثية” المشتملة على عددٍ من الألعاب من تراث الأجداد.

كما أعـدت منطقة “المجلس التراثي” الذي يحوي مقتنيات وزخارف ونمط تصميمٍ تراثيّ مشهور استخدامه في الباحة بقلب المباني التراثية بالمواقع المستهدفة بالفعاليات، ومنطقة “معرض الصور” التي سيُعرض فيها صورًا لأبرز المناطق التراثية والأثرية في المملكة، ومنطقة تذوق التراث، ومنطقة “الحرفيين” التي تشمل عروض الحرفيين المختلفة مثل: النحت، والمنتجات الزراعية، والخناجر، والسيوف، والدباغة، والخشبيات، وغيرها من حِرف أهالي الباحة، بالإضافة إلى العروض الشعبية التراثية.

وتسعى هيئة التراث من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تعزيز الهوية السعودية، وترسيخ الانتماء لها، ونشر الوعي الوطني، وتسليط الضوء على التراث لسعودي، والحفاظ على الإرث الثقافي، واستعراض المواهب الحرفية، وإثراء الزوّار بالمواقع التراثية، إلى جانب المحافظة على القيم الاجتماعية التي توارثها أبناء المنطقة جيلاً بعد جيل.