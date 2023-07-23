هيئة التراث تُنظّم فعالية تراثية في الباحة خلال شهرَي يوليو وأغسطس

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تُنظّم هيئة التراث فعالية تراثية في منطقة الباحة خلال شهرَي يوليو وأغسطس؛ للاهتمام بالتراث الثقافي وتعزيز الحفاظ عليه، والمساهمة في جعله من الوجهات الرائدة في المنطقة، وتستعرض ما تحتويه هذه المنطقة من ثرواتٍ طبيعيةٍ وبشريةٍ وتاريخية، وذلك في موقعين بالمنطقة، وهما: قرية الأطاولة خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو من العام الحالي، وقصر بن رقوش خلال الفترة من 07 إلى 12 أغسطس المقبل.

وأعدت الهيئة جملةً من الفعاليات التراثية التي تستهدف من خلالها مختلف فئات المجتمع سواءً من أهالي المنطقة أو زائريها من السيّاح؛ وذلك لإثراء تجربتهم التراثية، وتعريفهم بآثار المملكة، حيث تحتوي هذه الفعالية على منطقة مخصصة “للحرف التفاعلية” مشتملةً على عروضٍ للحِرف التي يتفاعل فيها الحرفي مع الجمهور، ويتم فيها تعلُّم حرفةٍ ما، مثل الفخار والمنسوجات، ومنطقة “ركن التصوير” المكوّن من مرايا التصوير لعكس المباني التراثية والتقاط صورٍ تذكارية أمامها، ومنطقة “الألعاب التراثية” المشتملة على عددٍ من الألعاب من تراث الأجداد.

وكذلك منطقة “المجلس التراثي” بما يحتويه من مقتنيات وزخارف ونمط تصميمٍ تراثيّ مشهور استخدامه في الباحة بقلب المباني التراثية بالمواقع المستهدفة بالفعاليات، ومنطقة “معرض الصور” التي سيُعرض فيها صور لأبرز المناطق التراثية والأثرية في المملكة، ومنطقة تذوق التراث، ومنطقة “الحرفيين” التي تشمل عروض الحرفيين المختلفة مثل النحت، والمنتجات الزراعية، والخناجر، والسيوف، والدباغة، والخشبيات، وغيرها من حِرف أهالي الباحة، بالإضافة إلى العروض الشعبية التراثية.

وتسعى هيئة التراث من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تعزيز الهوية السعودية، وترسيخ الانتماء لها، ونشر الوعي الوطني، وتسليط الضوء على التراث لسعودي، والحفاظ على الإرث الثقافي، واستعراض المواهب الحرفية، وإثراء الزوّار بالمواقع التراثية، إلى جانب المحافظة على القيم الاجتماعية التي توارثها أبناء المنطقة جيلاً بعد جيل.