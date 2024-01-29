هيئة التراث ومنظمة “الألكسو” توقعان اتفاقية إقامة برنامج تنفيذي مشترك

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وقّعت هيئة التراث اتفاقية تعاون مشتركة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”؛ بالتنسيق مع أمانة اللجنة الوطنية للتربية والثقاقة والعلوم، وذلك خلال أعمال مبادرة المملكة العربية السعودية “منتدى الألكسو للأعمال والشراكات” الذي يعقد في تونس اليوم ويستمر يومين، حيث تهدف الاتفاقية إلى إقامة برنامج تنفيذي لتأهيل (100) مختص عربي في مجال التراث العالمي.

وتضمن الاتفاق عدة برامج لبناء القدرات في مجال التراث العالمي، تتضمن إقامة برنامج تدريبي في مجال التراث الرقمي الذي يستهدف فئة المتخصصين في المجالات المتعلقة بالأرشفة الرقمية في التراث، وبرنامج تدريبي لتأهيل المتخصصين في إعداد ملفات التراث العالمي، ويستهدف مختصي المجال.

وتسعى الاتفاقية بين منظمة “الألكسو” وهيئة التراث، إلى إقامة منتدى تأهيلي للشباب المهنيين؛ بهدف بناء قدراتهم في مجال التراث العالمي، وتمكينهم من التعلم وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التراث العالمي، حيث يتضمن المنتدى التأهيلي عدداً من الأنشطة التعليمية تشمل: محاضرات علمية، وزيارات ميدانية لمواقع التراث العالمي في المملكة العربية السعودية، وجلسات تبادل معرفي، وأخرى حوارية.

ويهدف البرنامج التنفيذي إلى تأهيل 100 متخصص عربي في مجال التراث العالمي، إضافة إلى زيادة الوعي والمعرفة من خلال تطوير برامج تعليمية وتدريبية مشتركة تستهدف المحترفين والخبراء، وتطوير المهارات والخبرات عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة تغطي مجموعة متنوعة من مجالات التراث العالمي، إلى جانب تبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات والتقنيات، وتعزيز التعاون الدولي بما يسهم في مجال الحفاظ على التراث.

مما يذكر أن مبادرة “منتدى الألكسو للأعمال والشراكات” أقرها المجلس التنفيذي للمنظمة في دورتها الـ 119، ويعد الأول في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها قبل 53 عاماً، والأول من نوعه في عمل المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة، حيث يؤسس إلى مفهوم الشراكات والتمويل بما يضمن تطوير أعمال “الألكسو”، من خلال توفير منصة مناسبة للوصول إلى شراكات ناجحة معتمدة على الاتفاقيات الثنائية والجماعية بهدف تمويل مشاريع المنظمة وبرامجها.