هيئة الترفيه تختتم مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”

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اختتمت الهيئة العامة للترفيه مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الذي أقيمت فعالياته في العاصمة الرياض بهدف عرض الفرص الاستثمارية السعودية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، حيث قدمت من خلاله عدداً من الخدمات الاستشارية والتأهيلية، إضافةً إلى دعم وتمكين الراغبين في الاستثمار بمجالات قطاع الترفيه.

وساعدت الهيئة زوارها في الملتقى على استكشاف الخيارات الاستثمارية المستقبلية في مجالات الترفيه، ومعرفة أبرز فرصها، كما أسهمت عبر شركائها في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين المحليين والأجانب، وتزويدهم بأفضل الطرق والممارسات التي تقلص رحلة الاستثمار، وتسهم في الوصول إلى نتائجه المميزة.

ووفرت الهيئة لزوارها في الملتقى تجارب متكاملة، تساعد في معرفة الفرص المناسبة، والوصول إلى الجهات التمويلية، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات الحكومية، فضلاً عن التعريف بطرق وأدوات تيسير التجربة الاستثمارية للمنشآت.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد سعت من خلال مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” إلى دعم الابتكار والاستثمار، وريادة الأعمال، إضافة إلى التعريف بكيفية الوصول إلى الشرائح المجتمعية المستهدفة، في ظل توسع مفاهيم ريادة الأعمال ودورها في النمو الاقتصادي بالمملكة.