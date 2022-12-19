هيئة الحكومة الرقمية تعلن عن وظائف شاغرة.. التقديم من هنا

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض.

وظائف شاغرة في هيئة الحكومة الرقمية

“أخصائي البيانات وذكاء الأعمال” مطلوب بـ “المؤهلات والخبرات” التالية: “سنوات الخبرة المطلوبة، ما لا يقل عن 4 سنوات كحد أقصى 6 من الخبرة ذات الـــصلة، وتعلـــيم، درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات أو علوم البيانات”.

المسؤوليات

تصميم وبناء واختبار وصيانة خطوط أنابيب ETL من المصادر إلى مستودع البيانات، تصميم ونمذجة مستودع البيانات، إدارة النظام البيئي لبحيرة البيانات، وقيادة مهندسي البيانات ودعم فرق BI وعلوم البيانات لتحقيق أهداف رؤى البيانات، ودعم الأعمال التجارية.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 19 ديسمبر 2022، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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