هيئة الحكومة الرقمية والمياه الوطنية تبرمان مذكرة تفاهم تقنية لتقديم الخدمات بكفاءة عالية

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شهد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، والمهندس نمر بن محمد الشبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية إبرام هيئة الحكومة الرقمية، وشركة المياه الوطنية، اليوم الخميس 9 فبراير 2023م، مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين، وتفعيل مسار تجارب الحياة، وعدد من جوانب التحول الرقمي، وذلك لاستثمار القيم المضافة لدى كل طرف بما يحقق المصالح المشتركة والعامة للجهتين، إضافة إلى تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية للمستفيدين من خدمات المياه، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية.

وقعّ مذكرة التفاهم كلٌ من سعادة المدير التنفيذي للمنتجات وحلول الأعمال المهندس محمد بن ابراهيم الخليل، ومدير عام التطبيقات في شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن بن محمد المنديل، وذلك على هامش مؤتمر “ليب 23” المنعقد في المدة من 6 إلى 9 فبراير 2023 بواجهة الرياض.

وبيّن المدير التنفيذي للمنتجات وحلول الأعمال المهندس محمد بن ابراهيم الخليل أن الهيئة تسعى إلى تقديم الاستشارات والدعم اللازم لرفع كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين عن طريق برنامج رحلات الحياة، وتعزيز مساهمة شركة المياه الوطنية في الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن الهيئة ستقدم الاستشارات والدعم اللازم في الابتكار والتحول الرقمي والحلول السحابية من خلال مركز الابتكار والتقنيات الناشئة، وتسويق المنتجات الرقمية من خلال “السعودية الرقمية”، مبينًا أن الهيئة تعمل على قياس مؤشر نضج التجربة الرقمية لشركة المياه الوطنية، وإدارة المنصات والختم الرقمي لتعزيز تجربة المستفيد، وقياس التحول الرقمي للشركة.

من جانبه، بيّن مدير عام التطبيقات في شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن بن محمد المنديل أن الشركة ستعمل من خلال المذكرة على مشاركة المعلومات المتعلّقة بالخدمات الرقميّة المقدمة للمستفيدين، والتعاون بما يلزم مع هيئة الحكومة الرقمية لبحث مدى إمكانية رفع كفاءتها، والاستفادة من برنامج رحلات الحياة، وتفعيل دور الشركة للمساهمة في الاقتصاد الرقمي، وتقديم أبرز الحلول الرقمية باستخدام التقنيات الناشئة لبحث مدى إمكانية الاستفادة من مركز الابتكار والتقنيات الناشئة التابع لهيئة الحكومة الرقمية.

وأوضح أنه سيتم مشاركة الوثائق والمنتجات الرقمية المطورة من قبل الشركة ليتم عرضها ونشرها من خلال “السعودية الرقمية”، كذلك مشاركة الوثائق الداعمة لقياس مؤشر نضج التجربة الرقمية بهدف تعزيز تجربة المستفيد، مشيرًا إلى أنه سيتم بحث سبل التعاون مع الهيئة لرفع ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بعمل الشركة.