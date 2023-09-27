هيئة الحكومة الرقمية و«نيوتنكس» توقِّعان مذكرة تفاهم لدعم تسريع التحوُّل الرقمي والابتكار في المملكة

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أعلنت شركة «نيوتنكس “”Nutanix» الرائدة في مجال الأنظمة السحابية الهجينةالمتعدِّدة عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الحكومة الرقمية بالمملكة العربية السعودية،بهدف تطوير آليَّات الاستفادة من الخدمات السحابية للجهات الحكومية، واستكشاف فرص الأعمال الرقمية،وتكثيف سُبل التعاون لتسريع الابتكار والتحوُّل الرقمي في السعودية.

تمت مناقشة بنود مذكرة التفاهم -بمدينة نيويورك-خلال لقاء وفد رفيع المستوى من الهيئة برئاسة معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية م. أحمد الصويان، مع ممثِّلي شركة «نيوتنكس»، السيد “باي فينوجوبال”، الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء، والسيد “طلال السيف” المدير العام الإقليمي في مناطق: السعودية، والبحرين، وقطر، ومصر. وتم التوقيع في مدينة الرياض.

أكَّد معالي م. أحمد الصويان أنَّ هذه المذكرة تدعم مبادرات الهيئة الرامية إلى تسريع تبنِّي خدمات الحوسبة السحابية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مختلف المجالات المتعلِّقة بالحكومة الرقمية، لتعزيز الريادة الرقمية للمملكة، توطين صناعة التقنية، توفير الدعم اللازم لعملية تبنِّي خدمات الحوسبة السحابية، والرفع من جودة الخدمات الرقمية المقدَّمة، بما يتوافق مع التوجُّهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية ويحقِّق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أضاف السيد طلال السيف أنَّ منصة «نيوتنكس» تسمح للحوسبة السحابية الهجينة المتعدِّدة لوكلاء القطاع العام بإدارة بيئات الحوسبة السحابية الخاصة والمستضافة والعامة باعتبارها حوسبةً سحابيةً واحدةً وإدارة جميع التطبيقات وتأمينها والتحكُّم فيها. ومن خلال تبسيط البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والمهام المرتبطة بها من قِبَل شركة «نيوتنكس»، تتمتَّع فِرَق تكنولوجيا المعلومات الحكومية بالحرية، للتركيز على المشاريع والمبادرات الجديدة؛إذ تعمل تقنياتنا على الحفاظ على تشغيل الخدمات الحيوية بكل يُسر.

وبموجب هذه الاتفاقية تعزِّز «نيوتنكس» تعاونها مع «الهيئة» ومقدِّمي خدمات XSP المعتمدين لتطوير المهارات والخبرات، من خلال إتاحة تمكين الموارد كونها جزءًا من أنشطة ما قبل البيع الخاصة بشركة «نيوتنكس»، إضافةً إلى دعم المؤسسات الحكومية والعامة لتبنِّي خدمات الحوسبة السحابية العامة، بابتكار أساليب سلسة وسريعة وقابلة للتطوير.