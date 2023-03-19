هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة (قدم الآن)

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسمى الوظيفي للوظائف

_خبير عمليات رقابية.

_محلل خدمات الموارد البشرية.

_محلل أول خدمات الموارد البشرية.

_خبير الأمان الإشعاعي.

_خبير رصد إشعاعي.

_أخصائي متقدم تطوير تنظيمي.

_فني صيانة متقدم.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 19 مارس 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالـي: (اضغط هنا).

اقرأ ايضًا