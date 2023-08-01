هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تمنح “تخصصي تبوك” رخصة التشخيص الطبي بالإشعاع

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استمراراً لسلسلة الإنجازات التي حققها مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ، فقد منحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، المستشفى أول ترخيص على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بمنطقة تبوك في ممارسة التشخيص الطبي بالإشعاع وذلك نظير الجودة في إستخدام أجهزة الأشعة وتطبيق معايير السلامة والحماية الإشعاعية والأجهزة الحديثة المستخدمة التي تضمن سلامة المرضى من المصادر المشعة المستخدمة طبياً وعلاجياً .

ومن شأن ذلك بدء تقديم خدمات طبيه تخصصيه جديدة بالمستشفى والتي تستهدفها الفحوص النووية للحصول على معلومات وتفاصيل عن الأمراض التي يعاني منها جسم الإنسان من الناحية الوظيفية والتي لا يمكن الحصول عليها عن طريق أنواع الاشعة الأخرى ، وتساعد هذه الفحوصات الاطباء في تشخيص عدد من الحالات المرضية من أهمها • انسداد مجرى الدم إلى القلب و شرايين الرئة. • انتشار الامراض السرطانيه • تشخيص الالتهاب أو العدوى في داخل الأعضاء

•النزيف الدقيق، كالنزيف في الامعاء مثلًا.

٠ فرط نشاط أو قصور و كتل الغدة الدرقية

ويأتي هذا الانجاز تأكيدًا على التزام مستشفى الملك فهد التخصصي بتقديم أفضل الخدمات الطبية المتميزة والآمنة للمرضى، ومواصلة تحسين وتوفير الرعاية الصحية بأعلى مستوى من الجودة والأمان .