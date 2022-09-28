هيئة الرقابة النووية والإشعاعية توقع مذكرة تفاهم مع مفوضية الرقابة النووية الأمريكية

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وقعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في فيينا اليوم , مذكرة تفاهم مع مفوضية الرقابة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية، تتعلق بتناول المعلومات الفنية والتعاون في الشؤون المتعلقة بالأمان النووي.

ووقع المذكرة من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد بن عبدالعزيز العيسى، ومن الجانب الأمريكي رئيس مفوضية الرقابة النووية الأمريكية كريستوفر هانسن، حيث تركزت على مجالات التعاون في التنظيم والرقابة على أمن وأمان المنشآت النووية والمواد المشعة وتنفيذ الضمانات والتأثير البيئي للمرافق النووية والمواد المشعة وبرامج بحوث الأمان النووي.

ويأتي توقيع المذكرة التي تمت ضمن فعاليات المؤتمر السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار مسؤوليات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تنظيمها في بناء علاقات تعاون مع الهيئات الرقابية المماثلة في الدول، وتعكس مدى حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

وتعد المفوضية النووية الأمريكية من أكبر وأكثر الهيئات الرقابية النووية خبرة في العالم حيث تشرف على رقابة محطات الطاقة النووية والمرافق النووية الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشكل ربع المفاعلات النووية في العالم.