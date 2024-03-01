هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر فبراير 2024م

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق في عددٍ من القضايا الجنائية تورط فيها أشخاص في 5 وزارات، وذلك خلال شهر فبراير 2024م.

وأوضحت الهيئة أنها نفذت خلال شهر فبراير، 3209 جولات رقابية وحققت مع 288 شخصاً، أُطلق عدد منهم صراحة بالكفالة الضمانية، وتبقى 126 موقوفاً.

وأوضحت أن المشتبه بهم تورطوا في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال، وذلك في وزارات الداخلية والحرس الوطني والتعليم والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للإحصاء.

ولفتت الهيئة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، داعية لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقّي البلاغات المخصصة لذلك.