هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تشارك في معرض “سيملس السعودية”

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شاركت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض “سيملس السعودية” الذي أقيم خلال المدة 4 – 5 سبتمبر الجاري، تحت شعار “مستقبل تجارة التجزئة، التجارة الإلكترونية، المدفوعات والتكنولوجيا المالية”، بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعالمية وما يزيد على 450 من المتحدثين.

واستعرضت الهيئة من خلال مشاركتها في المعرض الأهمية المؤسسية والدور المحوري للتحول الرقمي في تطوير خدمات الهيئة، إلى جانب التعريف بالخدمات الإلكترونية والحلول الرقمية التي تقدمها، واستعراض استفادتها من الرقمنة والابتكار في مجالات أعمالها، ودورها في تحقيق رؤيتها بأن تكون نموذجًا عالميًا في حماية الوطن وإدارة الزكاة والضرائب والجمارك وتيسير التجارة بفعالية مع التركيز على تحسين تجربة العملاء، ورسالتها في تمكين استدامة الاقتصاد.

كما تضمنت مشاركة الهيئة استعراض جهود تطوير الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني zatca.gov.sa ، وتطبيق زاتكا للهواتف الذكية، والخدمات المتنوعة التي تقدمها رقميًا مثل منصة التصرفات العقارية، إضافة إلى التعريف بمبادرة الفسح خلال ساعتين ودورها في تيسير التجارة، ودعم بيئة الاستيراد والتصدير في المملكة.

واستعرضت الهيئة تجربتها في منظومة الفوترة الإلكترونية والإسهامات التي تُقدمها المنظومة في تحسين تجربة المستهلك، ودورها في دعم جهود محاربة الاقتصاد الخفي.

وقدمت الهيئة خلال مشاركتها الإرشادات وأدلة المستخدمين التي تقدمها الهيئة لضمان سهولة الإجراءات والوصول إلى الخدمات الإلكترونية بما يُسهم في زيادة معدلات الامتثال الضريبي، وانعكاس ذلك على كفاءة الأعمال والإسهام بفعالية في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ويوفر المعرض منصة للتواصل والتوعية بخدمات الهيئة وإسهاماتها في مسيرة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، والتحسين المستمر لمختلف الخدمات الضريبية والزكوية، مع التركيز على رقمنة الخدمات وأتمتة الإجراءات وفقًا لأفضل المعايير والممارسات.

ويركز المعرض على مستقبل التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية في قطاعات البنوك والتجزئة وخدمات التوصيل والتسويق الرقمي.