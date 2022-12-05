هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن توفر وظائف شاغرة

المسمى الوظيفي

مدير الشراكات الحكومية

الوصف الوظيفي

صاحب الوظيفة مسؤول عن إدارة وظيفة الشراكات الحكومية بما في ذلك التقييم الأولي والتخطيط والإعداد والتمكين والتنفيذ والمراقبة والتقييم لتعزيز التواصل وتعظيم فوائد ZATCA وتقوية القدرات والعمليات.

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في الاتصالات أو العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها مطلوب.

ماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها يفضل.

مطلوب خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

طريقة للتقديم

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