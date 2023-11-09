هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مساء أمس الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين فقط.

وأوضحت الهيئة، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي الرقابة المالية والتقارير: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو ما يعادلها.

– أخصائي رئيسي خصوصية وحماية البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم البيانات، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

يمكن التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 نوفمبر 2023م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).