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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 29 سبتمبر 2022 - 2:16 صباحًا

المناطق_الرياض

 

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي أول مراقبة الأداء.
– ضابط معاون مراجعة الاستئناف.
– أخصائي أول تحليل الأداء.
– أخصائي أول في إدارة العلامات التجارية.
– مسؤول أول مراجعة طعون الاشتباك.
– مستشار تنظيمي.
– مستشار السياسات والتشريعات.
– مدير هندسة المشاريع.
وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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رابط التقديم – (اضغط هنا).

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 29 سبتمبر 2022 - 2:16 صباحًا
صورة Waleed

Waleed

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