هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

المناطق_الرياض
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
– أخصائي أول مراقبة الأداء.
– ضابط معاون مراجعة الاستئناف.
– أخصائي أول تحليل الأداء.
– أخصائي أول في إدارة العلامات التجارية.
– مسؤول أول مراجعة طعون الاشتباك.
– مستشار تنظيمي.
– مستشار السياسات والتشريعات.
– مدير هندسة المشاريع.
وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 سبتمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).