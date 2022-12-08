هيئة السوق المالية تعلن عن بدء برنامج تهيئة حملة الدبلوم المنتهي بالتوظيف

أعلنت هيئة السوق المالية عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن بدء التقديم على برنامج تهيئة حملة الدبلوم بعدة تخصصات، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

مسمى البرنامج

برنامج تهيئة حملة الدبلوم، هو تأهيل المميزين من حملة الدبلوم لممارسة مختلف أعمال الدعم بشكل محترف واستقطاب المميزين منهم للعمل في الهيئة بغرض سد الاحتياج القائم. وذلك من خلال تدريبهم على رأس العمل.

مزايا البرنامج

1_عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة لتمديد.

2_يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.

3_ أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر مجموعها واحد وعشرون (21) يوماً.

4_ تسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات، وتأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء فقط.

شروط التقديم

تكون على النحو التالي: “التفرغ التام، أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم “مدة الدراسة لا تقل عن سنتين أربع فصول دراسية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، عمر المتقدم لا يزيد عن 25 سنة هجرية، اجتياز المقابلات الشخصية، اجتياز اختبار اللغة الانجليزية”.

التخصصات المطلوبة

1_قانون.

2_محاسبة.

3_إدارة مكتبية.

4_سكرتير تنفيذي.

5_موارد بشرية.

موعد التقديم

متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1444/05/03هـ الموافق بالميلادي 2022/11/27م، ويستمر التقديم لمدة 11 يوم من تاريخ الإعلان، ويكون التقديم عبر موقع هيئة السوق المالية “اضغط هنا“.