هيئة السوق المالية تُعلن عن بدء برنامج تهيئة حملة الدبلوم المنتهي بالتوظيف.. قدم الآن

أعلنت هيئة السوق المالية عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف”عن بدء التقديم على برنامج تهيئة حملة الدبلوم بعدة تخصصات، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

جاء مسمى البرنامج، على النحو التالي: “برنامج تهيئة حملة الدبلوم، كما أنه يهـــدف إلى تأهيــــــل المميزين من حملة الدبلوم لممارسة مختلف أعمال الدعم بشكل محترف، واستقطاب المميزين منهم للعمل في الهيئة بغرض سد الاحتياج القائم. وذلك من خلال تدريبهم على رأس العمل.

المزايا

1_عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة لتمديد.

2_يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.

3_أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر مجموعها واحد وعشرون (21) يوماً.

4_تسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات، وتأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء فقط.

شروط التقديم

1_التفرغ التام.

2_أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم “مدة الدراسة لا تقل عن سنتين (أربع فصول دراسية).

3_أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

4_عمر المتقدم لا يزيد عن 25 سنة هجرية.

5_اجتياز المقابلات الشخصية.

6_اجتياز اختبار اللغة الانجليزية.

التخصصات المطلوبة

1_قانون.

2_إدارة مكتبية.

3_سكرتير تنفيذي.

4_محاسبة.

5_موارد بشرية.

موعد التقديم

متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1444/05/03هـ الموافق بالميلادي 2022/11/27م، ويستمر التقديم لمدة 11 يوم من تاريخ الإعلان، وطريقة التقديم تكون عبر موقع هيئة السوق المالية (اضغط هنا).

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