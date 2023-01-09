«هيئة السوق»: 77 % نسبة السعودة في قطاع المؤسسات المالية

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أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية أن عدد العاملين لدى مؤسسات السوق المالية بلغ 5100 موظف بنهاية الربع الثالث 2022.

وبلغت نسبة السعودة في هذه المؤسسات بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 77%.

وكان عدد مؤسسات السوق المالية سجل بنهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 134 مؤسسة، وتصدرت «شركة الأهلي المالية» المؤسسات المالية المرخصة من حيث عدد الموظفين بـ369 موظفا، وبلغت نسبة السعودة بها 89%، تلتها «شركة الرياض المالية» بـ286 موظفا بنسبة سعودة قدرها 89%، فيما حققت 9 شركات نسبة 100% من سعودة الموظفين.

وفي سياق متصل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» بنهاية تداولاته أمس (الأحد) عند مستوى 10.537 نقطة، بارتفاع 5 نقاط.

وتصدر سهما «عذيب للاتصالات» و«ريدان» الارتفاعات بالنسبة القصوى، وسط تداولات نشطة.