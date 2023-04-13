هيئة الصحة العامة تعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض 24 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) بمختلف المجالات (الإدارية، القانونية، التقنية، الصحية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.

– أخصائي توظيف.

– رئيس قسم إدارة الأداء المؤسسي.

– أخصائي أول وبائيات.

– أخصائي صحة وسلامة مهنية.

– كبير خبراء صحي – الوقاية من الإصابات (طبيب استشاري).

– رئيس قسم الرصد والتطبيقات والإصابات.

– رئيس قسم المسح الصحي الوطني.

– أخصائي أول تكامل النظام.

– أخصائي أول صحي.

– أخصائي معلوماتية صحية.

– رئيس قسم خدمات بيانات.

– رئيس قسم الرصد والتقييم.

– أخصائي عقود.

– أخصائي أول – الوقاية من الأمراض غير السارية.

– أخصائي صحي – الوقاية من الأمراض غير السارية.

– أخصائي مختبر.

– أخصائي مشارك – تعزيز الصحة.

– محلل استراتيجي.

– محلل أول استراتيجي.

– مراجع داخلي كبير.

– رئيس قسم التحليلات المتقدمة.

التخصصات المطلوبة:

– المختبرات الطبية.

– القانون.

– الموارد البشرية.

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– إدارة الجودة.

– الوبائيات.

– الصحة والسلامة المهنية.

– الإصحاح المهني.

– الصحة العامة.

– الطب الوقائي.

– علوم الأحياء.

– علم الأوبئة.

– الإحصاء الحيوي.

– الصحة العامة البيئية.

– المعلوماتية الصحية.

– سياسات صحية.

– الحاسب الآلي.

– التثقيف الصحي.

– الإدارة الاستراتيجية.

– علم الأوبئة.

– المحاسبة.

– أمن المعلومات.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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