هيئة الصحة العامة تعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض 24 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) بمختلف المجالات (الإدارية، القانونية، التقنية، الصحية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.
– أخصائي توظيف.
– رئيس قسم إدارة الأداء المؤسسي.
– أخصائي أول وبائيات.
– أخصائي صحة وسلامة مهنية.
– كبير خبراء صحي – الوقاية من الإصابات (طبيب استشاري).
– رئيس قسم الرصد والتطبيقات والإصابات.
– رئيس قسم المسح الصحي الوطني.
– أخصائي أول تكامل النظام.
– أخصائي أول صحي.
– أخصائي معلوماتية صحية.
– رئيس قسم خدمات بيانات.
– رئيس قسم الرصد والتقييم.
– أخصائي عقود.
– أخصائي أول – الوقاية من الأمراض غير السارية.
– أخصائي صحي – الوقاية من الأمراض غير السارية.
– أخصائي مختبر.
– أخصائي مشارك – تعزيز الصحة.
– محلل استراتيجي.
– محلل أول استراتيجي.
– مراجع داخلي كبير.
– رئيس قسم التحليلات المتقدمة.
التخصصات المطلوبة:
– المختبرات الطبية.
– القانون.
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– إدارة الجودة.
– الوبائيات.
– الصحة والسلامة المهنية.
– الإصحاح المهني.
– الصحة العامة.
– الطب الوقائي.
– علوم الأحياء.
– علم الأوبئة.
– الإحصاء الحيوي.
– الصحة العامة البيئية.
– المعلوماتية الصحية.
– سياسات صحية.
– الحاسب الآلي.
– التثقيف الصحي.
– الإدارة الاستراتيجية.
– علم الأوبئة.
– المحاسبة.
– أمن المعلومات.
– أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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